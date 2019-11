Ruba un portafoglio da furgone: la Polizia rintraccia e denuncia il ladro

SIENA. Alle 7 di ieri mattina (7 novembre) la Volante della Questura di Siena, nei pressi di via Camollia, è stata fermata da un commerciante, addetto alla consegna di vivande ad esercizi pubblici, per chiedere aiuto dato poco prima era stato derubato del portafogli lasciato all’interno del furgoncino.

L’uomo ha riferito agli agenti di essere stato avvertito da una donna che, in attesa del pullman, si è accorta del furto ed è riuscita a fornirgli una descrizione particolareggiata dei due soggetti, un ragazzo ed una ragazza che, dopo aver aperto lo sportello del camioncino, si erano poi velocemente allontanati verso piazza d’Armi.

Iniziate le ricerche, i poliziotti sono riusciti, dopo pochi minuti, a rintracciare i due soggetti in una via del centro: un ragazzo 21enne, dimorante in provincia, già noto alle forze dell’ordine, in compagnia di una ragazza appena diciassettenne.

Dopo averli condotti in Questura per una completa identificazione gli agenti hanno acquisito tutte le testimonianze ed hanno provveduto a visionare le immagini dei sistemi di videosorveglianza; quest’ultime, in particolare, hanno inchiodato il giovane alle sue responsabilità, poiché dalla visione è emerso palesemente che costui, introdottosi furtivamente nel furgone lasciato in sosta all’altezza dell’Antiporto di Camollia, ne usciva subito dopo con il mano il portafogli del malcapitato commerciante, per poi allontanarsi velocemente verso piazza d’Armi.