Rosso (FdI): “L’esperienza dei nidi domiciliari è fallimentare”

L'esponente politico sostiene che questo genere di nidi debbano essere chiusi a difesa "dei nostri figli"

SIENA. Dopo la vicenda dei maltrattamenti ai bambini ed al conseguente arresto dell’educatrice senese, Lorenzo Rosso, Coordinatore di Siena di Fratelli d’Italia dichiara che “l’esperienza dei cosiddetti “nidi domicilari” varata dalla Giunta Regionale di sinistra, si è rilevata fallimentare ed è dunque da superare.

I nidi domiciliari dove vengono affidati i nostri figli non sono come i nidi tradizionali, dove il lavoro di gruppo, creato da più educatori, crea una atmosfera professionale più serena e controllata anche da pedagogisti.

Purtroppo il caso avvenuto a Siena pare che non sia isolato ed in altre realtà sono state rilevate criticità di ogni tipo.

Credo dunque che questa esperienza fallimentare dei “nidi domicilari” debba essere superata e conclusa, a difesa e tutela dei nostri figli-” conclude Lorenzo Rosso.