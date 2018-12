Rossi: “Siamo disponibilissimi ad incontrare la nuova amministrazioen di Siena”

"Penso che se ci incontreremo troveremo dei punti di convergenza"

SIENA. (a. m.) “Siamo disponibilissimi ad avere rapporti la nuova amministrazione del comune di Siena”, ha sottolineato Enrico Rossi, presidente della regione Toscana, nel corso dell’incontro di questo pomeriggio nella sede di Toscana Life Sciences a Siena nell’ambito del suo tour in varie località nella provincia senese per capire quali sono stati fino ad oggi i risultati del rapporto con l’Europa in merito all’utilizzo dei fondi europei.

“Spero – ha aggiunto – che presto ci si possa incontrare e discutere sui problemi di Siena e di come la Regione possa dare il suo contributo. Penso che tali rapporti saranno buoni come li abbiamo con tutti i Comuni, indipendentemente dal loro colore politico. Noi cerchiamo di lavorare seguendo le stesse linee, anzi, se volete, con più attenzione nelle situazioni in cui c’è stato un cambio politico nella guida dell’amministrazione comunale. Penso che se ci incontreremo troveremo dei punti di convergenza. A me interessa che le cose di facciano per i cittadini che comunque hanno fatto la loro libera scelta e giudicheranno come siamo stati noi”.