Rossi (FdI); “Vile attacco. Speriamo che sia solo una pessima bravata”

Il commissario straordinario interviene dopo il taglio delle gomme all'auto del consigliere Maggiorelli

SIENA. “La massima solidarietà – dice Fabrizio Rossi, commissario straordinario FDI Siena – va al nostro consigliere comunale Bernardo Maggiorelli, per il vile gesto che ha subito ad opera d’ignoti, con il taglio di due gomme della propria automobile. Un gesto che spero non sia dettato da finalità politiche, in quanto sarebbe di una gravità inaudita, rappresenterebbe un gesto intimidatorio nei confronti del nostro consigliere comunale molto allarmante. Spero invece, che questo gesto sia stato dettato solo dalla stupidità di qualche balordo, che, non sapendo come passare la nottata, hanno fatto quest’atto insano”.