Rissa a bordo del treno in partenza per Chiusi

Azione immediata della Polfer alla stazione di Siena

Continua l’ azione di controllo del territorio da parte degli uomini della Polizia di Stato e del Posto del Polfer di Siena sulle direttive Compartimentali e del Questore Capuano.

Ieri pomeriggio intorno le 14.40, alla stazione ferroviaria di Siena, rissa a bordo treno TR 6913 tra un uomo e due donne, tutti nigeriani, mentre il convoglio era fermo in attesa della partenza per Chiusi.

Il Responsabile del Posto di Polizia Ferroviaria di Siena con la pattuglia impiegata di vigilanza scalo, sono intervenuti al I° binario della stazione di Siena mentre tre persone di colore si stavano picchiando a bordo del treno fermo in partenza per Chiusi. I poliziotti saliti immediatamente sulla carrozza, hanno trovato due donne e un uomo che si colpivano violentemente. I tre sono stati bloccati e condotti presso l’Ufficio di Polizia della stazione.

I cittadini stranieri sono stati identificati per: E. F., trentatreenne cittadina nigeriana richiedente asilo con permesso di soggiorno valido; O. D. B., diciannovenne cittadina nigeriana, richiedente asilo con permesso di soggiorno valido; I. O. , ventisettenne cittadino nigeriano con permesso di soggiorno in fase di rinnovo.

I cittadini nigeriani identificati, non sono nuovi a questi episodi, infatti, già in data 4 dicembre 2018 sono stati denunciati per i reati di rissa, danneggiamento e interruzione di un pubblico servizio, poiché a bordo del R 6919 sulla tratta Siena – Chiusi, partito da Siena in serata, avevano iniziato a picchiarsi, costringendo il treno a fermarsi alla stazione di Arbia fino all’arrivo dei poliziotti del Posto di Polizia Ferroviaria di Siena.

I tre stranieri sono stati nuovamente denunciati per il reato di rissa.