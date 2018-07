Risonanza magnetica mobile in arrivo alle Scotte

Il macchinario a disposizione dei pazienti da mercoledì 18 luglio, in sostituzione di un apparecchio guasto

Policlinico Le Scotte

SIENA. Da mercoledì 18 luglio all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese sarà in funzione una Risonanza Magnetica Mobile a disposizione per prestazioni ambulatoriali, e situata su un tir in prossimità del terzo lotto – piano 4s. Il macchinario arriva al policlinico Le Scotte in sostituzione dell’apparecchio di risonanza magnetica che la scorsa settimana aveva subìto un guasto. «L’arrivo della risonanza magnetica mobile – afferma Valtere Giovannini, direttore generale dell’Aou Senese – permetterà di fornire un adeguato servizio per i nostri pazienti, cercando al tempo stesso di non causare disagi e rallentamenti alla normale attività ambulatoriale». Il tir con la risonanza magnetica mobile arriverà alle Scotte mercoledì 18 luglio alle ore 5 e rimarrà a disposizione dell’Azienda fino all’avvenuta riparazione del macchinario guasto. La presenza del mezzo comporterà delle momentanee modifiche alla circolazione interna e agli stalli di parcheggio per operatori ed utenti nei pressi del terzo lotto. La direzione aziendale si scusa per gli eventuali disagi.