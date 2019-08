Riqualificazione dell’ex Cinema Impero: nasceranno 18 appartamenti

SIENA. La società Siena in Vetrina nell’ottica della promozione del territorio, registrando un segnale positivo per l’economia locale ,nello specifico dei settori delle costruzioni e dell’immobiliare, comunica che sono partiti i lavori per la riqualificazione e ristrutturazione dell’ex Cinema Impero con ingressi sui lati di Via Vittorio Emanuele ai n. 14 -16 -18 e via di Doccia n. 22 – 2, per la realizzazione di 18 appartamenti con superficie da mq.45 a mq.170, alcuni di essi con giardino, un fondo commerciale con tre grandi vetrine su Viale Vittorio Emanuele oltre a 4 garage di oltre 30 mq. e n. 19 posti auto in garage condominiale. Gli appartamenti saranno tutti dotati di riscaldamento a pavimento ed aria condizionata. I lavori saranno eseguiti dalla Ditta Costruttrice M.S. Costruzioni srl e Belvedere Costruzioni srl con responsabile di cantiere Spinuzza M. Figura come Direttore dei lavori architettonico e progettista l’ Architetto SENNI SANDRO e Progettista e direttore dei lavori strutturali l’ Ingegnere VINCENZO PAGANO.

Addetto all’ Ufficio vendite: la società IMMOBILIARE MARZOCCHI.

UFFICI VENDITE presso i seguenti indirizzi:

1) Via v.Emanuele 14 (presso il cantiere)

2) Via Camollia 178/180 (Agenzia Immobiliare Marzocchi)

3) Via Banchi di Sopra 59 (Agenzia Immobiliare Marzocchi)

Per contatti:tel.0577/41001 — 3921343973 – 3358352696 – 3921343972 – 3703401639