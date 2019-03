“Ripensare la Fortezza senza penalizzare il luna park”

Interrogazione urgente di Valentini (Pd) sul problema dello spostamento delle giostre

SIENA. Il consigliere Pd Bruno Valentini ha presentato al sindaco la seguente interrogazione urgente.

Considerato che

– i gestori delle giostre e delle altre attrezzature che tradizionalmente compongono il Luna Park che si svolge all’interno della in Fortezza Medicea da decenni, ad eccezione di poche annate, stanno contestando la decisione dell’Amministrazione Comunale di spostarne d’imperio l’ubicazione presso il parcheggio adiacente a viale Sclavo

– i giostrai sostengono che la nuova collocazione, dopo 70 anni di presenza in Fortezza, non è attrezzata per una tale manifestazione e non è abbastanza grande per installare tutte le attrazioni

– al momento non sono note iniziative di valorizzazione dello spazio della Fortezza con attività ricreative, di spettacolo, convegnistiche, fieristiche o di animazione, nello stesso periodo del Luna Park

– che la legge 18 1968 n.337 relativa ai circhi ed allo spettacolo viaggiante prevede all’art.9 che le Amministrazioni Comunali compilino un elenco delle aree disponibili e che tale elenco deve essere aggiornato almeno una volta all’anno, con assegnazioni che avvengono senza esperimento di asta ed inoltre che è vietata la concessione di aree non incluse in suddetto elenco e che le modalità di concessione saranno determinate sentite le organizzazioni sindacali di categoria

– è condivisibile la finalità di promuovere un ulteriore calendario di iniziative che si aggiungano a quelle già programmate presso la Fortezza, senza condizionare tale obiettivo alla presenza obbligatoria del Luna Park, anche attraverso un bando pubblico che individui i soggetti gestori di un progetto di valorizzazione complessiva della Fortezza e dei suoi Bastioni, salvaguardando le attività che già vi insistono come Siena Jazz e la Banda Città del Palio

– è possibile elevare la qualità della progettazione grazie agli interventi strutturali già realizzati dalla precedente Amministrazione di messa in sicurezza dei parapetti esterni, di apertura di una ulteriore uscita di sicurezza dal lato opposto all’ingresso principale, di installazione di attrezzi per la pratica sportiva all’aperto

– è stata prevista da almeno un anno una convenzione con Siena Jazz per la apertura dei bagni interni alla Fortezza

– è inspiegabilmente ancora fermo l’investimento a cura di Siena Parcheggi per realizzare una batteria di diversi nuovi bagni pubblici sia per turisti che per utenti a vario titolo degli spazi della Fortezza, compresi gli sportivi

Si interroga il Sindaco

– per sapere perchè si è deciso unilateralmente il trasferimento del Luna Park senza che ci fosse un’esigenza immediata e concreta per la programmazione di valide attività alternative e se si è rispettato l’iter procedurale previsto dalla legge 337/1968

– per verificare se è possibile consentire almeno per il 2019 lo svolgimento del Luna Park presso la Fortezza, intavolando da subito un confronto con gli operatori ed i loro sindacati per individuare valide soluzioni alternative, anche per le migliaia di ragazze e ragazzi che ogni anno frequentano le varie attrazioni che compongono il Luna Park senese, uno dei più partecipati della Toscana

– per avere aggiornamenti sull’utilizzo dei bagni pubblici già presenti in Fortezza e sul perchè non sia ancora partita la nuova opera pubblica di sistemazione del parcheggio del Campino di San Prospero, alla quale è collegato l’investimento sui nuovi bagni pubblici

– per avere informazioni su quale progettualità l’Amministrazione ritiene prioritaria e preferibile per la rivitalizzazione della Fortezza rispetto al Bando in corso”.