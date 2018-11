Vizio di notifica del decreto all'ex dg Andrea Corti

SIENA. L’udienza preliminare del processo per il maxi-appalto da 3,5 miliardi di euro in cui sono coinvolte Ato e Sei è stata rinviata per vizio di notifica del decreto di fissazione dell’udienza all’ex direttore generale di Ato Toscana Sud Andrea Corti.

Deciso l’aggiornamento al 31 gennaio: dopo che sarà regolarizzata la notifica si procederà a fissare la nuova data dell’udienza.