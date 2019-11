Rinnovato un importante accordo tra ospedale di Nantong e Aou Senese

SIENA. Collaborazione e spirito di squadra tra Aou Senese, Comune di Siena, Università di Siena, Università per Stranieri e Regione Toscana hanno caratterizzato i lavori svolti dalle delegazioni senesi in Cina nel mese di ottobre. In particolare, la delegazione dell’Aou Senese ha visitato l’ospedale di Nantong, città di 7 milioni di abitanti, dal 18 al 23 ottobre, rinnovando un importante accordo già sottoscritto nel 2016 e siglato grazie anche al supporto del Comune di Siena, con la presenza dell’assessore alla Salute Francesca Appolloni all’interno della delegazione delle Scotte e con la presenza in Cina del sindaco di Siena, Luigi De Mossi e dell’assessore al commercio, turismo e attività produttive Alberto Tirelli. «Ringrazio il Comune di Siena per l’importante supporto – dichiara Valtere Giovannini, direttore generale Aou Senese – e per il sostegno ricevuto in Cina nell’ambito delle attività di collaborazione internazionale che portiamo avanti già da 10 anni. La sinergia tra Istituzioni è fondamentale per raggiungere risultati importanti per tutta la città di Siena e il nostro obiettivo è proseguire su questa strada». L’accordo prevede attività di scambio in ambiti di formazione teorica a breve e medio termine, meeting con esperti e scambio di buone pratiche. Sono stati inoltre effettuati incontri tra i referenti del Nantong Municipal Government, Foreign Affairs Office and Committee of Nantong Medical and Health ed il gruppo italiano, e programmate visite e corsi per l’anno 2020.

in allegato una foto della delegazione senese in Cina