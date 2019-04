Rinnovato il direttivo dei Radioamatori

SIENA. L’associazione Radioamatori A.R.I. Sezione di Siena ha recentemente rinnovato il consiglio direttivo ed il collegio sindacale che resteranno in carica per il triennio 2019-2021.

A presiedere il direttivo dell’Associazione è Bruno Orlandi, supportato dal vice Michele Molin e dal segretario Daniele Casini. La gestione economica è affidata ad Andrea Minacci. Completano i consiglieri Stefano Burchianti, Fabio Coli e Massimiliano Mazzucchi.

Per il Collegio Sindacale, presidente Gabriele Giustarini, revisore Stefano Ciacci e supplente Roberto Sorbi.

La sede dell’associazione, punto d’incontro fra tutti i radioamatori membri dell’associazione e per coloro che voglio conoscere le attività radioamatoriali e comunicazioni d’emergenza è il venerdì dalle ore 21:00 in via S. Petronilla 6, Siena.