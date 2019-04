Riccaboni nominato dal Miur per il Piano Nazionale per la Ricerca

Riccaboni, presidente della Fondazione PRIMA, porterà la sua esperienza nell’ambito del programma euromediterraneo che promuove soluzioni innovative per lo sviluppo sostenibile

SIENA. Il professor Angelo Riccaboni dell’Università di Siena sarà tra gli esperti che lavoreranno con il ministero alla definizione del Piano Nazionale per la Ricerca 2021-2017, coordinando il tavolo “Bioeconomy, Food and Blue Growth” insieme al professor Fabio Fava dell’Università di Bologna. Sono 14 i tavoli tematici istituiti dal MIUR, tavoli ai quali sono chiamati a partecipare docenti rappresentanti degli atenei e dei centri di ricerca.

Per Bioeconomy si intendono le attività che trasformano risorse biologiche in prodotti a valore aggiunto, come alimenti, mangimi, prodotti a base biologica, mentre la “crescita blu” è la strategia a lungo termine proposta dalla Commissione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nei settori marino e marittimo. Si tratta di valorizzare il potenziale dei mari, degli oceani e delle coste europee per la creazione di nuove opportunità di lavoro e di nuove aziende, grazie alla promozione della ricerca e al trasferimento tecnologico. Riccaboni, presidente della Fondazione PRIMA, porterà la sua esperienza nell’ambito del programma euromediterraneo che promuove soluzioni innovative per lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura, dell’industria alimentare e delle risorse idriche. “E’ per me un onore essere parte del gruppo di esperti incaricato dal Ministero di supportarlo per la definizione del prossimo Piano Nazionale per la Ricerca – ha detto Riccaboni -. Il mio impegno, inerente le tematiche dell’agrifood, tipiche di PRIMA, verterà principalmente nell’allineare le strategie italiane con quelle europee, e nella valorizzazione del rapporto tra università e imprese, in linea con la promozione di uno sviluppo economico sostenibile”.