ROVIGO. Arresti domiciliari revocati per Marco Bedana, il 45enne di Solesino che, alla guida del suo furgone bianco, il 28 dicembre scorso ha travolto e ucciso Arturo Pratelli, senza fermarsi a soccorrerlo. La revoca della misura cautelare chiesta dagli avvocati del venditore ambulante è stata accolta dal magistrato: da sabato scorso per Bedana niente più domiciliari dal momento che non sussisterebbe il rischio di fuga. Il 45enne ha l’obbligo di dimora nel comune di Solesino.