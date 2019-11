Regione: “Tpl: slittano di trenta giorni tutti gli adempimenti previsti”

Ceccarelli: “Rinvio dovuto alla mancata pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato

FIRENZE. Trasporto pubblico locale, “slittano di trenta giorni tutti gli adempimenti previsti”, ossia il trasferimento di beni (mobili e immobili) e del personale così come previsto all’articolo 15 del contratto ponte siglato a fine 2017 tra Regione e One Scarl, la società che raccoglie gli attuali 14 gestori dei servizi di tpl su gomma in Toscana. Il rinvio è dovuto al fatto che non è ancora stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato, che dovrebbe mettere la parola fine alla guerra di ricorsi scaturita dall’assegnazione della gara a lotto unico regionale. Il cronoprogramma approvato dalla Regione il 25 settembre conteneva una riserva, “le date riportate avrebbero potuto subire adeguamenti temporali in conseguenza dei tempi di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato”. L’avvio delle attività previste nel calendario era fissato all’11 novembre 2019.

A fotografare lo stato dell’arte della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del Tpl in Toscana, l’assessore regionale ai Trasporti, Vincenzo Ceccarelli, che nella comunicazione all’Aula ripercorre il percorso amministrativo, il contenzioso della gara e quanto fatto dalla Regione, “nel rispetto dei contratti e degli accordi firmati”.

In particolare, sulle decisioni assunte, Ceccarelli spiega perché la Regione ha “approvato in autonomia” il cronoprogramma previsto e disciplinato dallo stesso contratto ponte, proprio per “garantire il servizio in continuità”. “La Regione non ha fatto altro che dare attuazione a quello che era scritto – ha spiegato Ceccarelli –. Siamo di fronte a soluzioni di buon senso, non c’è solo la preoccupazione di chi deve vendere, ma c’è anche l’indisponibilità di chi deve comprare: se uno non sa chi sarà il gestore del servizio, perché dovrebbe acquistare officine, mezzi, fare passaggio personale?”. L’assessore si dice “stupito di tutto il movimento che c’è stato a seguito di atti che erano estremamente chiari e coerenti”.

L’invio delle informazioni da One Scarl ad Autolinee toscana – attuale aggiudicatario definitivo per effetto della verifica della Corte di Giustizia europea – è stato “molto frammentario e in alcuni casi incompleto”, spiega ancora l’assessore, riferendosi alla documentazione per garantire il subentro, che riguarda “circa 90 immobili, 2mila 900 bus e 5mila 400 addetti”. “Ci siamo fatti parte attiva per coordinare, supervisionare e agevolare il più possibile le attività”. Tuttavia, e nonostante “nelle ultime settimane la produzione di informazioni sia stata più regolare”, le due società “non sono riuscite a trovare un accordo per la definizione del trasferimento. La Regione – continua Ceccarelli – ha quindi dato attuazione alla previsione contrattuale, approvando il cronoprogramma il 25 settembre scorso”. Il calendario è stato presentato ad At “con una riserva”, chiarisce l’assessore: “Le date contenute avrebbero potuto subire adeguamenti in conseguenza dei tempi di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato”.

Sullo storico della gara a lotto unico e sulla guerra di contenziosi che ne è seguita, Ceccarelli spiega passaggio per passaggio, ma prima fornisce un dato importante: il contratto ponte 2018-2019 – pensato per gestire il periodo transitorio, in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato, attraverso un affidamento diretto del servizio di Tpl in via d’urgenza a One Scarl – “ha impegnato risorse superiori a quelle necessarie. La partenza del contratto di gara consentirebbe un risparmio di circa 9milioni di euro l’anno per effetto del ribasso proposto da At”. La possibilità di affidare il servizio di trasporto con ‘obblighi di servizio’ comporterebbe un impegno finanziario maggiore”.

Storia della gara a lotto unico del Tpl in Toscana

Il processo inizia nel 2010 con la legge Finanziaria, più volte definita “pilastro di tutta la riforma sul Tpl”. La nuova governance guarda il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio attraverso un soggetto che abbia le capacità industriali per riprogrammare la rete regionale di 106milioni 280mila chilometri annui e per offrire investimenti quali tecnologie avanzate e un “cospicuo numero di bus: 2mila 100 in 11 anni”. Primo step del percorso è stata l’intesa “per la definizione della rete dei servizi di Tpl” approvata all’unanimità dalla conferenza di servizi del trasporto pubblico locale (cui hanno partecipato tutti i Comuni e le Province toscane) e recepita dalla Giunta con delibera a giugno 2012. Con apposito decreto dirigenziale, nell’agosto dello stesso anno, si avvia la procedura di evidenza pubblica con l’avviso (pubblicato il 5 ottobre 2013) per acquisire le manifestazioni di interesse. Il 13 novembre 2014 sono state inviate le lettere ai soggetti che avevano manifestato interesse: Mobit Scarl (che raggruppa quasi tutti gli attuali gestori) e Autolinee toscana (At) facente parte del gruppo francese Ratp. Il 2 marzo 2016 la Regione aggiudica definitivamente la gara ad At ed essendo stata impostata come una “cessione di ramo d’azienda”, prevede obblighi quali quello del gestore uscente di trasferire al nuovo (previo pagamento regolato con legge) beni mobili ed immobili (mezzi e depositi) e personale. All’aggiudicazione definitiva è seguito un contenzioso risolto inizialmente dal Tar Toscana con sentenza che ha individuato nel Piano economico e finanziario (Pef) un vizio e per questo ha proceduto all’annullamento della gara in favore di At certificando l’impossibilità di subentro per Mobit e facendo salvi gli atti di gara della Regione. Il 13 marzo 2017, a seguito dei nuovi Pet inviati dalle due società, si procede all’aggiudicazione provvisoria in favore di At.

La sentenza del Tar viene intanto impugnata da entrambe le società e proposta al Consiglio di Stato che ha sospeso il giudizio rinviando alla Corte di Giustizia europea quesiti relativi alla partecipazione di At alla gara. Il 21 marzo 2019 arriva la sentenza che legittima Autolinee toscana a partecipare. Mobit si oppone chiedendo provvedimenti cautelari che verranno discussi il 4 dicembre prossimo.

Il contratto ponte

Nato per gestire la fase transitoria e di definizione del contenzioso, viene siglato con la società che raccoglie gli attuali 14 gestori di Tpl (One Scarl) con durata due anni: 2018-2019. Contestualmente viene stipulato un accordo tra Regione, At e Mobit per “disciplinare i rapporti tra contratto ponte e futuro contratto di gara”. In tale accordo è previsto che la Regione “aggiudica definitivamente a seguito del completamento della verifica sul requisito di partecipazione di At”.