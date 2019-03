Reddito di cittadinanza: nessun problema a Siena

Nemmeno in provincia si sono registrate file

SIENA. (a. m.). La presentazione delle domande per ottenere il reddito di cittadinanza non hanno provocato problemi di sorta a Siena ed in provincia.

Alle Poste di piazza Matteotti, nella previsione di un forte afflusso di persone interessate, era stata richiesta anche la presenza di un vigilante. Ma fino a metà mattina, da quanto è dato di sapere, si sono presentate agli sportelli solo due persone. Poste italiane, tramite i suoi uffici di comunicazione, ha fatto sapere che la situazione in provincia non desta particolari preoccupazioni per quanto riguarda il carico di lavoro.

L’inizio dell’iter per l’ottenimento del reddito di cittadinanza non ha trovato impreparati i centri di assistenza fiscale dei sindacati. ” Nei giorni scorsi sono venuti in tanti a chiedere informazioni – fa sapere Serena De Lillo del Caf della Cgil senese – ma noi lavoriamo su appuntamento. Chi viene da noi deve intanto portarci l’Isee che attesta il reddito. Da lunedi prossimo prevediamo di avere un maggior carico di lavoro. Direi comunque che oggi la situazione è tranquilla nei nostri Caf sia a Siena sia negli altri centri della provincia. Insomma non ci sono le file che si temevano”.

La stessa situazione si registra anche al Caf della Cisl senese. “Una situazione gestibile – aggiunge Silvia Mostacci che segue la questione per conto del sindacato – stamani sono venute alcune persone per prendere appuntamenti, cosi come è accaduto nei giorni scorsi”.