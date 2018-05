“Recruiting week di Ingegneria e Matematica” all’Università di Siena

Tante opportunità di incontro diretto tra aziende e laureati. Presentazioni, workshop e colloqui fino al 17 maggio

SIENA. E’ in corso al dipartimento di Ingegneria dell’informazione e Scienze matematiche dell’Università di Siena la “Recruiting week”, una settimana di opportunità di incontro tra laureandi e neolaureati delle aree di ingegneria e matematica con le aziende che hanno attualmente posizioni aperte per stage, apprendistato e lavoro.

Durante le giornate, che proseguiranno fino al 17 maggio, i ragazzi potranno stabilire un contatto mirato con le realtà produttive, presentando agli addetti alle risorse umane il proprio curriculum e partecipando ai workshop aziendali, per conoscere le offerte disponibili e implementare la propria rete di contatti nel mondo professionale.

I partecipanti potranno inoltre pranzare insieme ai manager aziendali durante il light lunch offerto dall’Ateneo, e dialogare confrontandosi direttamente in un clima informale.

Il programma delle giornate prevede ogni mattina la presentazione in aula di alcune aziende, seguita da colloqui individuali e di gruppo per una prima fase di selezione.

“La Recruiting week di Ingegneria e Matematica – spiega il professor Andrea Garulli, direttore del dipartimento di Ingegneria dell’informazione e Scienze matematiche – è un’occasione molto importante che viene offerta agli studenti di queste discipline per incontrare le aziende del settore e comprendere quali sono le richieste del mondo del lavoro”. “Negli ultimi anni – prosegue Garulli – la domanda di ingegneri e matematici è in costante crescita. I dati e le tecnologie dell’informazione assumono un ruolo sempre più centrale nella società odierna: abbiamo bisogno di giovani che si appassionino a queste tematiche e contribuiscano con nuove idee allo sviluppo della conoscenza in questi campi. La Recruiting week, mettendo in contatto diretto le aziende e gli studenti, è un esempio di come l’università possa svolgere un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio”.

L’iniziativa fa parte dell’intenso programma di attività a sostegno dell’occupabilità del Placement office – Career service dell’Università di Siena. Sono 18 le aziende che partecipano alla settimana presso il complesso didattico del San Niccolò.

Il programma dettagliato delle giornate è disponibile on line: http://rwim.unisi.it/.