Raffaele Cantone e Enrico Carloni all’UniSi parlano di anticorruzione

Un seminario nell'aula magna del Rettorato giovedì 21 novembre

SIENA. Il magistrato, già presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone sarà all’Università di Siena giovedì 21 novembre insieme a Enrico Carloni, professore ordinario di Diritto Amministrativo dell’Università di Perugia, per il seminario su ” Il sistema amministrativo dell’anticorruzione”.

L’incontro, organizzato dal dipartimento di Studi aziendali e giuridici, si terrà dalle ore 9.30 nell’Aula Magna del Rettorato. Dopo i saluti del rettore, Francesco Frati, del direttore del dipartimento di Studi aziendali e giuridici, Roberto Di Pietra, del direttore del dipartimento di Economia politica e statistica, Salvatore Bimonte, interverranno, coordinati dal professor Angelo Barba, ordinario di Diritto privato, e introdotti dalla dottoressa Nicoletta Vettori, ricercatrice di diritto amministrativo, i professori Gian Domenico Comporti, ordinario di diritto ammnistrativo presso l’Ateneo senese e Simone Torricelli, ordinario di diritto ammnistrativo presso l’Università di Firenze.

Cantone e Carloni condivideranno delle riflessioni sul loro volume “Corruzione Anticorruzione. Dieci lezioni”, edito da Feltrinelli, nel quale illustrano in cosa consiste l’attività di contrasto alla corruzione e quali sono gli errori da correggere per non essere più vittime di un sistema così pervasivo.

L’evento è accreditato da parte dell’Ordine degli Avvocati di Siena e da parte dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming alla pagina web https://www.unisi.it/unisilife/eventi/il-sistema-amministrativo-dellanticorruzione.