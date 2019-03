Raccolta porta a porta in città: attenzione al cambio degli orari

L’orario di esposizione dei rifiuti per il servizio di raccolta è dalle 6 alle 8:30, così come indicato dal provvedimento dirigenziale n°2 del 25.2.2019

SIENA. L’Amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano che, a partire da lunedì scorso, sono cambiati gli orari di conferimento dei rifiuti per gli utenti del centro storico di Siena serviti dalla raccolta porta a porta.

La novità rientra fra gli interventi decisi e programmati dall’Amministrazione cittadina, in accordo con Ato Toscana Sud e Sei Toscana, per la riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti in tutto il territorio comunale con l’obiettivo, da un lato, di incrementare le quantità di raccolta differenziata e dall’altro di migliorare il decoro urbano e garantire una migliore vivibilità e fruibilità della città e del suo centro storico.

L’Amministrazione e Sei Toscana raccomandano quindi a tutti gli utenti il rispetto dei nuovi orari di conferimento.

Per tutte le informazioni sul servizio di raccolta rifiuti è possibile consultare il sito internetwww.seitoscana.it o chiamare il numero verde 800127484.