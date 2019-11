Quattro arresti dei Carabinieri: smantellata rete di spaccio

individuare il principale canale di approvvigionamento dello stupefacente nella città di Perugia. Uno degli arrestati è il titolare di un night club in provincia di Arezzo. È stato individuato anche altro canale di vendita – non frequentemente utilizzato – in Alto Adige.

accertare che, come in precedenti analoghe indagini, la cocaina veniva nascosta in barattoli sotterrati in aree boschive. In una circostanza, uno degli spacciatori si lamentava per un presunto danno subito di circa 20.000 euro, riconducibile a un cinghiale che, arando col muso il terreno ove era stato sotterrato un barattolo, contenente notevole quantitativo di cocaina, ha danneggiato irreparabilmente il contenitore e lo stesso contenuto.