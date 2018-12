Pubblicato il bando per il servizio civile in prefettura

C'è tempo fino al 30 gennaio 2019 per presentare le domande

SIENA. L’Ufficio per il Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato oggi il Bando nazionale per la selezione di 613 volontari da impiegare in progetti che saranno attuati in tutta Italia nell’ambito delle finalità istituzionali individuate dal Ministero dell’Interno.

Tre di questi volontari verranno selezionati presso la Prefettura di Siena e saranno impegnati nella realizzazione del progetto “Le attività di competenza delle Prefetture- U.T.G. per la gestione dell’accoglienza dei richiedenti asilo e delle procedure di Rimpatrio Volontario Assistito.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 gennaio 2019.

Le domande trasmesse a mezzo raccomandata A/R dovranno pervenire all’indirizzo: Prefettura di Siena, Piazza Duomo n. 9 – 53100 SIENA.

Le istanze consegnate a mano dovranno essere recapitate dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12,30, all’U.R.P. della Prefettura – Palazzo del Governo, 1 piano.

Il giorno 30 gennaio 2019, termine di scadenza per la ricezione delle domande, la consegna a mano potrà essere effettuata anche dalle ore 14,30 alle ore 18.

Le domande indirizzate alla Prefettura di Siena potranno anche essere inviate al seguente indirizzo di posta certificata: protocollo.prefsi@pec.interno.it

Il bando e la modulistica necessaria per la presentazione della domanda sono pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno al seguente link: http://www.interno.gov.it/it/i-progetti-relativi-bando-i-613-posti-servizio-civile.