Pubblicato dalla Prefettura il report sugli incidenti della provincia

SIENA.

18:09

castelmontorio@valdimont.

EVENTO SOCIETA’ CASTELMONTORIO – GITA IN PROVENZA 16-17-18-19 MAGGIO 2019

Nei giorni 16-17-18-19 Maggio si svolgerà la gita in Provenza (Siena-Avignone) Per segnarsi nel cartello e per tutte le informazioni dettagliate sulla gita rivolgersi in Società o contattare Sergio

17:03

WeTransfer

augmat44@gmail.com ti ha inviato dei file tramite WeTransfer

These files will be deleted on 2019-03-28 Click ‘Download images’ to view images augmat44@gmail.com ti ha inviato dei file 6 file, 10 MB in totale ・ Saranno eliminati il 28 marzo 2019 Scarica i

16:41

augusto mattioli

(nessun oggetto)

Mafie: Speranza, ingiustificato No comune Siena per piazza Campo a ‘Libera’ (AGI) – Roma, 21 mar. – “L’amministrazione leghista di Siena deve spiegare perche’ non ha concesso l

16:38

Ufficio Stampa – Comune .

POGGIBONSI – Asfaltatura di via Puccini, al via nuovo lotto di interventi

COMUNE DI POGGIBONSI Comunicato stampa, 21 marzo 2019 Nel 2018 investiti quasi 500mila euro per riasfaltature varie. Nel bilancio 2019 stanziate altre 180mila euro per nuovi lavori da eseguire nelle

16:34

Ufficio Stampa – Comune .

POGGIBONSI – Stadio, lavori alla tribuna

COMUNE DI POGGIBONSI Comunicato stampa, 20 marzo 2019 Disposta la chiusura temporanea della struttura fino all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza Stadio, lavori alla tribuna Primi lavori

16:16

Anna Paola Di Battista

OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLA SICUREZZA STRADALE – PUBBLICAZIONE REPORT SULL’ANDAMENTO…

Per la massima pubblicazione e diffusione si trasmette l’allegato comunicato stampa. OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLA SICUREZZA STRADALE Comunicato stampa Pubblicazione report sull’andamento dell

15:54

Open Comunicazione

Chianti, da domani scatta la Trail Ultra

Chianti, da domani scatta la Trail Ultra Oltre 900 runners sono attesi a Radda a Chianti Al via domani il lungo week end che vedrà giungere nel Chianti atleti da tutto il mondo pronti a sfidarsi tra

11:06

augusto mattioli

(nessun oggetto)

Manifestazione libera

08:48

Libreria Becarelli

EBBE NOME LIONARDO

DOMANI 22 MARZO PER IN LIBRERIA CON L’AUTORE: EBBE NOME LIONARDO Si ricorda l’appuntamento per domani 22 marzo alle ore 18.00 con Elisabetta Gavrilina e il suo ultimo libro Ebbe nome Lionardo.

05:24

Giuseppe Gori Savellini

Sabato 23 marzo OPEN DAY dei servizi all’infanzia di Monteroni d’Arbia

Gentili redazioni, Invio a nome del Comune di Monteroni d’Arbia un comunicato stampa relativo alla giornata di sabato prossimo durante la quale saranno presentati i servizi comunali all’

Ieri

consorzio bonifica

CONSORZIO DI BONIFICA AL VOTO – LISTE E CANDIDATI

Buon pomeriggio, trasmettiamo il comunicato stampa di presentazione delle liste e dei candidati che partecipano alle elezioni consortili del 2-6 aprile per il rinnovo dell’Assemblea del Consorzio

martedì

Ufficio Stampa – Emma Vi.

La stagione della Emma Villas Siena si chiuderà domenica 24 marzo alle ore 18 al PalaEs…

Se non legge correttamente questo messaggio, cliccare qui Comunicato del 19.03.2019 74° Campionato Nazionale di SuperLega Serie A Credem Banca La stagione della Emma Villas Siena si chiuderà domenica

domenica

augusto mattioli

augusto pensiero paliesco

Un consiglio al sindaco De Mossi: quando si occupa di palio pensi che si tratta di un argomento delicato. Nella festa cambiare tanto per cambiare non sembra il caso e poi meglio fare le cose in

sabato

Ufficio Turistico Casole

Invito alla presentazione della scultura Il Dubbio di Paolo Morandi

Paolo Morandi, scultore poliedrico di Casole d’Elsa, presenta “Il Dubbio”, un’opera di dimensioni importanti in marmo giallo di Siena che sarà installata in piazza Luchetti (piazza

venerdì

roberta.dipasquale@provi.

INVITO

Vi invito a due importanti eventi che si svolgeranno presso la provincia il 25 Marzo . Il primo, qui sotto, è una conferenza stampa su uno dei gioielli della nostra Provincia, una lunga storia ma anche

venerdì

Cosvig

COSVIG Geotermia NEWS 3/19

08/03/2019 Vedi sul Browser | unsubscribe | update profile logoGNnew n.3/19 Parte il teleriscaldamento geotermico di Radicondoli: il punto di svolta spiegato dal sindaco Parte il teleriscaldamento

11 mar

Pietro Staderini

INTERROGAZIONE RENDICONTO 2015

Buongiorno in relazione al Rendiconto 2015, in allegato inoltro la mia interrogazione e relativa risposta dell’allora Sindaco Valentini (25/10/2016), con la quale chiedo spiegazioni circa un punto

7 mar

Roberta Perna – comunica.

Invito Stampa e Cs III edizione VIGNAIOLI DI RADDA – 24 maggio

*III Edizione di Vignaioli di Radda * ** *in collaborazione con* *24 maggio 2019 * */Degustazione ai banchi di assaggio e finger food dalle ore 14 fino alle ore 20/* ** */Tour in jeep dalle ore 14/*

4 mar

LIBERA a SIENA

Fwd: XXIV GIORNATA Regionale della Memoria e dell’Impegno per le Vittime innocenti di m…

Buongiorno, mancano ormai pochi giorni al 21 Marzo! Non neghiamo che la realizzazione di questo evento sta diventando molto più complicata del previsto, ma ce la faremo……. La mattina del 21 marzo

26 feb

Study Center253 2

Ascoltate cose dico di voi

Parlo di voi nel filmato numero 2 Buona giornata Paola http://www.psycofilm.it/filmati.html Il correttore automatico fa cose immonde. Mi ha scritto Letter Farrelly anziché Peter Farrelly, se potete

redazione@ilcittadinoonline.it

OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLA SICUREZZA STRADALE – PUBBLICAZIONE REPORT SULL’ANDAMENTO DELL’INCIDENTALITA’ STRADALE NEL 2018

A

Anna Paola Di Battista

a Anna

2 ore fa

Dettagli

Per la massima pubblicazione e diffusione si trasmette l’allegato comunicato stampa.

OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLA SICUREZZA STRADALE

Comunicato stampa

Pubblicazione report sull’andamento dell’incidentalità stradale nel 2018

SIENA. E’ disponibile sul sito della Prefettura il report 2018 sull’andamento dell’incidentalità stradale in provincia.

http://www.prefettura.it/siena/contenuti/Osservatorio_provinciale_sicurezza_stradale-7441825.htm,

L’analisi dei dati, resi disponibili dal portale Si.S.Si. (Sistema segnalazione sinistri) – sviluppato dalla società Terrecablate sulla base delle indicazioni fornite dalla Polizia Stradale – evidenzia per il 2018 un significativo miglioramento rispetto all’anno precedente.

Sono infatti diminuiti gli incidenti, passati da 1792 a 1652 (-7.81%), con un’ importante riduzione di quelli che hanno determinato feriti (-18.20%) e del numero dei decessi (-21.74%); si conferma così il trend complessivo degli ultimi sei anni che, con l’unica parziale eccezione del 2016[1], registra un continuo miglioramento dell’incidentalità stradale ed una parallela diminuzione del numero delle vittime.

Dai dati disponibili emerge inoltre come le cause prevalenti degli incidenti vadano ricondotte ai comportamenti degli utenti della strada ed in particolare all’eccesso di velocità, al mancato rispetto della precedenza e della distanza di sicurezza, all’abuso di alcool ed all’invasione dell’opposta corsia di marcia; è significativo anche il dato di incidenti, pur senza morti o feriti, determinati dalla disattenzione (27%).

Il report evidenzia anche altre informazioni di interesse per l’analisi della sicurezza stradale, come la ripartizione degli incidenti per giorno della settimana, mese dell’anno e fascia oraria.

Per quanto concerne le future attività dell’Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale, è stato condiviso con la Polizia Stradale un ulteriore potenziamento del portale Si.S.Si. che, grazie all’impegno delle Forze di polizia statali e locali ed alla collaborazione di Terrecablate, consentirà nel 2019 di acquisire ed analizzare più informazioni su ciascun sinistro, in particolare per quanto concerne le condizioni metereologiche e della strada al momento dell’incidente nonché i profili personali degli utenti coinvolti (età, sesso, se si tratta di pedoni o di persone a bordo di veicoli).

Si tratta di un prezioso patrimonio informativo che verrà messo a disposizione degli organi di polizia stradale e sulle cui risultanze potranno essere sviluppate mirate iniziative di prevenzione che valgano a rendere le nostre strade sempre più sicure e i nostri cittadini utenti sempre più prudenti e consapevoli.

[1] Il 2016 è infatti l’unico anno in cui si è registrato un numero di incidenti superiore all’anno precedente (1956 a fronte dei 1890 del 2015) , pur con il livello più basso di vittime (16) dell’intero periodo di osservazione (2013-2018).