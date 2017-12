Pubblicate le graduatorie per gli alloggi d’emergenza

Le prossime richieste dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2017

SIENA. La Commissione comunale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ha predisposto, lo scorso 19 settembre, le graduatorie per l’assegnazione in utilizzo autorizzato per situazioni di emergenza di alloggi ERP per un periodo di 3 anni.

Le graduatorie, suddivise nelle categorie “sfratti” e “casi sociali”, rimarranno in vigore fino al 18 marzo 2017. La prossima Commissione ERP chiamata a esaminare le nuove richieste di utilizzo autorizzato si riunirà nel mese di aprile 2017 e le relative richieste dovranno essere presentate entro il 31 gennaio prossimo.

Vista la riforma della normativa regionale di cui alla L.R. n. 41/2015, i richiedenti di cittadinanza non italiana dovranno allegare all’istanza anche specifica certificazione rilasciata dalla competente autorità del Paese di origine, corredata di traduzione in lingua italiana nelle forme di legge, che attesti l’assenza di alloggi di proprietà riferibili a qualsiasi componente del nucleo familiare.

Per la consultazione delle graduatorie e ulteriori informazioni, contattare il Servizio Patrimonio e Politiche Abitative (Casato di Sotto, 23) ai numeri 0577 292443-292236.