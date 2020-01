Pub serve alcoolici a minorenni: 2 persone denunciate dai Carabinieri

SIENA. Ieri sera (19 gennaio) una squadra composta da Carabinieri della compagnia di Siena e del NAS di Firenze ha proceduto a ispezionare alcuni locali senesi.

Il fatto più interessante è avvenuto all’interno di un noto pub del centro.

Nel momento in cui i militari hanno fatto ingresso, quelli in borghese sono entrati per primi hanno potuto Osservare in diretta come gestori stessero servendo delle bevande alcoliche a dei minorenni.

I due gestori verranno pertanto denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena. Tale comportamento costituisce reato perché è vietato somministrare bevande alcoliche ai minorenni.