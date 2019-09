Psicologia: a Siena è una professione al femminile

Presentati dall’Ordine della Toscana i risultati di un’indagine

SIENA. A Siena il 76% degli iscritti ha conseguito oltre all’abilitazione all’esercizio della professione anche il diploma di specializzazione in psicoterapia. Si occupano principalmente di psicologia clinica e salute (63 %), psicologia dell’ educazione (23%), giuridica (14%) e di formazione (11%).

Su un totale di 6767 iscritti totali, sono 299 gli psicologi senesi e rispettano la composizione degli iscritti toscani con una professione al femminile: l’89,5% sono infatti donne. Sono questi i risultati di un’indagine condotta dall’Ordine degli psicologi della Toscana e presentata oggi a Siena dalla vice presidente regionale Christina Bachmann, nel corso dell’incontro su come normativa e codice deontologico orientino il lavoro dello psicologo in ambito privato e pubblico.

L’Ordine toscano ha svolto una indagine sulla professione che ha coinvolto Il 25% dei partecipanti, dalla quale emerge come a Siena il 76% degli iscritti ha conseguito oltre all’abilitazione all’esercizio della professione anche il diploma di specializzazione in psicoterapia, mentre un altro 10% è in formazione per ottenerlo. La professione è altamente formata: oltre alla laurea, il 30% possiede un master universitario, il 18% un perfezionamento universitario, l’8% anche un’altra laurea e un 3% il dottorato di ricerca. La stragrande maggioranza opera in regime libero professionale (83%), il resto come dipendente.

