Provincia: ok ai dispenser di gel e antibatterico nelle scuole

La mozione approvata è stata presentata dal consigliere Lorè (FI)

SIENA. Nel Consiglio Provinciale di oggi (2 marzo) è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dal consigliere provinciale Lorenzo Loré, relativa alla distribuzione di dispenser di gel e sapone igienizzante antibatterico nelle scuole di competenza provinciale.

Analoga mozione presentata dai consiglieri comunali di Forza Italia Maria Concetta Raponi, Lorenzo Loré, Orazio Peluso e dal consigliere Massimo Castellani del Gruppo Misto sarà all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

“Ribadiamo che non vogliamo fare alcun tipo di allarmismo – dicono i forzisti -, ma riteniamo necessario tenere alto il livello di attenzione e, quindi, fare una corretta prevenzione in modo particolare nelle scuole. Prevenire è fondamentale e si può fare educando a quei comportamenti che saranno sempre utili e necessari al di là delle situazioni di emergenza. Grande soddisfazione per il senso civico dimostrato da tutti i consiglieri provinciali.

Legata all’emergenza sanitaria, che va affrontata con tutte le misure idonee ed efficaci a contrastarla, vi è l’emergenza economica. Esprimiamo ancora una volta, la nostra preoccupazione per le conseguenze che, le misure restrittive di ordine pubblico e sanitario intraprese potranno avere sull’intero sistema economico. Ancora non è possibile quantificare le conseguenze sull’economia italiana, ma i primi effetti possiamo vederli osservando i dati relativi al turismo. Purtroppo gli stranieri evitano l’Italia, quindi esortiamo il Governo Conte a mantenere una politica di comunicazione responsabile, visto che l’economia sta risentendo pesantemente dell’aspetto mediatico. In Toscana nel settore turistico si prevede un calo di 695 mila arrivi. Pertanto rinnoviamo l’invito alla Provincia ed alla Regione Toscana affinché convochino un Tavolo con tutte le Associazioni e gli operatori dei vari settori, al fine di trovare soluzioni concrete. Al Governo chiediamo misure per contrastare l’emergenza del Coronavirus sull’economia. L’auspicio è che almeno questa volta il Governo “giallorosso” abbia la capacità di tutelare i cittadini!”.