Prorogata l’apertura della mostra “Jurassic Orto”

L'esposizione di dinosauri a grandezza naturale sarà visitabile fino al 6 ottobre

SIENA. Sarà prorogata fino al prossimo 6 ottobre “Jurassic Orto”, la mostra di dinosauri a grandezza naturale inaugurata lo scorso giugno e visitabile presso l’Orto Botanico dell’Università di Siena (orario 9.30-18.30). Ci sarà una settimana in più quindi per visitare l’esposizione allestita per le vie dell’Orto Botanico, con una ricostruzione fedele dell’era dei dinosauri a partire proprio dai vari animali preistorici, riprodotti nelle loro naturali proporzioni. Oltre agli animali, i visitatori potranno apprezzare anche la ricostruzione rigorosa dell’habitat preistorico nel quale sono vissuti come i legni pietrificati fossili e i modelli di piante antiche esposti nella Serra Grande. Sono, inoltre, possibili visite guidate con l’attività di scavo di fossili (riservata ai bambini) da effettuarsi su prenotazione nei giorni di martedì e venerdì. Il biglietto è unificato sia per visitare l’Orto Botanico che la mostra. Per informazioni sulle visite guidate è possibile contattare il numero 3397737718 oppure scrivere a ortobotanico@proeco.it.