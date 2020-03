Prorogata la scadenza dei permessi Ztl

SIENA. La Polizia Municipale ricorda che i permessi ZTL trasporto merci, manutenzione impianti ed edilizia in scadenza il 31 marzo, sono prorogati fino al prossimo 31 maggio, come prevede il disciplinare per il rilascio dei permessi di accesso e circolazione in Zona a Traffico Limitato.

Le ditte di trasporto merci, manutenzione impianti, edilizia, possono rinnovare i permessi collegandosi a https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL/Ditte.

L’utilizzo del servizio online consente la riduzione dei tempi di lavorazione, la tracciabilità del procedimento, il recupero dei dati e, soprattutto, il ritiro del permesso direttamente dal proprio computer senza doversi recare agli sportelli del servizio Traffico, Concessioni, ZTL in via Federigo Tozzi 3 e della Siena Parcheggi in via di Fontebranda 65.