Prorogata al 4 giugno la scadenza di avviso per l’alienazione di immibili comunali

SIENA. Per il perdurare dell’emergenza Covid-19, e delle misure adottate dal Governo con specifici provvedimenti per limitare il contagio, l’Amministrazione comunale ha prorogato alle ore 12 del prossimo 4 giugno la scadenza per la presentazione delle offerte per l’acquisto degli immobili del Comune inserti nel piano delle alienazioni. L’aggiudicazione degli immobili proposti in vendita avverrà con un pubblico incanto il giorno successivo (5 giugno) con orari e modalità che saranno comunicate, successivamente, attraverso gli organi di stampa e il sito istituzionale all’indirizzo

