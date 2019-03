“Pronto Soccorso Psicologico: una risposta al disagio”

Sena Civitas propone che anche a Siena venga offerta questa opportunità

“Diversi ospedali all’avanguardia, hanno istituito il pronto soccorso psicologico. Un supporto in tempo reale per chi si trova in ’emergenza emotiva’. Potrebbe essere una buona pratica per la nostra città e un passo in avanti verso un consolidamento del senso civico. Un progetto di assistenza psicologica è infatti all’avanguardia ed estremamente cogente rispetto a ciò che ci mostrano i fatti di cronaca.

Il 14.8% degli italiani ha disturbi emotivi che spaziano da episodi di ansia alla depressione, dalle cause per mobbing a quelle del bullismo, dal post lutto allo stato procurato da una crisi relazionale o sentimentale, in seguito a trauma o incidente stradale.

Tutto ciò che può determinare un senso di malessere psicologico, nella consapevolezza di non poterlo gestire in autonomia, può essere prontamente affrontato, senza appuntamento, da un team di professionisti che rispondono, così, a una richiesta di conforto. Situazione per situazione, poi, le persone possono essere instradate verso percorsi più strutturati.

Il Pronto soccorso psicologico è una risposta, un sollievo a un crescente bisogno di disagio psicologico del quale sempre più persone, di tutte le età e fasce sociali, sono soggette”.