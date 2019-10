Progetto “USiena Campus”, più ricca la Carta unica regionale dello studente

In oltre 60 esercizi commerciali aderenti a Confcommercio e Confesercenti gli universitari potranno ottenere sconti sugli acquisti

SIENA. Nuovi benefici in arrivo per gli immatricolati e gli iscritti all’Università di Siena grazie al progetto di cittadinanza studentesca “USiena Campus”. Oltre sessanta esercizi commerciali, tramite le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti di Siena, hanno accettato di prevedere degli sconti per gli studenti dell’Ateneo. Presentando la nuova Carta unica regionale dello studente, che offre già molte agevolazioni e opportunità, sarà possibile ottenere riduzioni minime del 10-15 per cento sull’acquisto di prodotti o servizi.

L’elenco degli esercizi che hanno aderito – e altri in seguito potranno aggiungersi – è pubblicato nel nuovo sito dedicato alla cittadinanza studentesca http://usienacampus.unisi.it. Presto sarà anche sviluppata una app per accedere direttamente dal proprio smartphone a tutti i negozi che aderiscono all’iniziativa, ai quali sarà consegnata una vetrofania con l’indicazione “esercizio aderente a USiena Campus”.

“Sappiamo quanto sia impegnativo economicamente per le famiglie il periodo degli studi universitari dei figli”, ha commentato il rettore dell’Ateneo Francesco Frati. “La collaborazione con le associazioni dei commercianti senesi ci permette di offrire oggi a tutti i nostri iscritti delle agevolazioni che possono venire incontro alle loro esigenze. Per questo l’iniziativa sarà presto estesa anche alle città di Arezzo e Grosseto dove l’Università di Siena è presente con proprie sedi. Il Progetto USiena Campus per la cittadinanza studentesca”, ha aggiunto il professor Frati, “si arricchisce quindi di nuovi servizi per vivere al meglio non solo nella comunità universitaria ma anche nella città”.

Grazie al progetto “USiena Campus” gli studenti sono informati su eventi, concerti e spettacoli, attività sportive, seminari, laboratori e workshop, alloggi, vitto e mobilità, facilitazioni, associazioni e network, iniziative sulle competenze trasversali. Quali servizi e opportunità sono offerti a Siena, ad Arezzo e a Grosseto, nelle sedi dell’ateneo e nelle città, lo studente può scoprirlo anche attraverso delle mappe interattive, per orientarsi e muoversi con facilità.

“Gli studenti sono ospiti importanti della città e del suo territorio”, ha commentato il direttore di Confcommercio Siena, Daniele Pracchia. “Questa iniziativa dell’Ateneo, a cui aderiamo molto volentieri condividendo lo spirito di accoglienza e la volontà di presentare la città tutta insieme con le sue offerte, rappresenta un modo di usare le nuove tecnologie per fare le proposte migliori ai tanti ragazzi che vivono a Siena, rispondendo in modo puntuale ai loro bisogni e avendo l’opportunità di conoscere al meglio le loro richieste ed esigenze. Sono tante le attività e gli esercizi che hanno aderito e colgo l’occasione per ringraziarli. Tra i nostri associati sono già 40 i partecipanti e siamo certi che cresceranno nei prossimi giorni e continueranno a far arrivare le proposte affinché la card sia sempre più ricca e completa”.

“Il progetto ‘USiena campus’ ci ha visto partecipare con entusiasmo fino dall’inizio”, ha detto Massimo Sollazzini, responsabile Comunicazione di Confesercenti Siena. “E’ un esempio reale di sinergia tra istituzioni e operatori commerciali per qualificare l’accoglienza della città nei confronti dei visitatori, siano essi per un giorno o per un’intera carriera universitaria. Ed è confortante notare come all’opportunità abbiano risposto imprese locali di ogni ordine e dimensione. La valorizzazione dell’offerta merceologica cittadina è un punto di impegno preciso per Confesercenti in questa fase, anche per le sue ricadute in termini sociali e ambientali. In questo senso assume ancor maggior valore la sinergia con l’Università di Siena: con l’Ateneo quest’anno abbiamo già collaborato su vari fronti, dalla ‘Scoperte’ alla ‘Notte dei Ricercatori’, e proprio oggi e domani siamo anche presenti in rettorato per la ‘Career week'”.