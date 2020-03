Professionisti dell’Aous nella campagna di comunicazione #IoRestoaCasa e #StaiaCasa

SIENA. Anche i professionisti dell’Aou Senese partecipano alla campagna di comunicazione “Io resto a Casa”, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero della Salute e la Protezione Civile, insieme a quella della Regione Toscana “Stai a Casa”, per invitare tutti i cittadini a rispettare regole e comportamenti utili alla tutela della salute pubblica, tra cui uscire solo per motivi di salute o per andare a lavorare se necessario; mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone; rimanere a casa in caso di raffreddore, febbre o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico o pediatra di famiglia.

Di seguito il videomessaggio di Giovanni Nencini Consumi, dipendente dell’Aou Senese, che si rivolge a tutti i cittadini invitandoli a rimanere a casa e a rivolgersi all’ospedale solo in caso di effettiva necessità e urgenza:

https://www.youtube.com/watch? v=aVLKk2RBKcE