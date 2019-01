SIENA. Da questa mattina si stanno verificando dei problemi tecnici alle linee telefoniche delle sedi Asl della provincia di Siena e del CUP – Centro Unico di Prenotazione. L’Azienda è in contattato con i tecnici del gestore telefonico, intervenuti per risolvere quanto prima il disguido e si scusa per eventuali disagi ai cittadini.