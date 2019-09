“Prima la scuola”: se ne parla in un incontro organizzato dal Pd

SIENA. Dall’Unione Comunale del Pd riceviamo e pubblichiamo.

“Siamo all’inizio del nuovo anno scolastico e ancora la Scuola non è al primo posto in questo Paese.

Precarietà e incertezza su organici, normative, risorse e servizi sono cronaca quotidiana, quando invece il progresso culturale, civile e sociale può essere costruito solo affermando nei fatti, e non solo a parole, che “PRIMA E’ LA SCUOLA”.

La cura dell’infanzia, dell’istruzione, della formazione e della ricerca scientifica hanno bisogno di considerazione, servizi, risorse e stabilità. Ogni giorno l’Europa ci ricorda quanto grave sia il precariato nella scuola e quanto disagio e instabilità possa provocare in chi ogni giorno frequenta l’ambiente scolastico.

Il Circolo Palazzo Diavoli, insieme all’Unione Comunale del Partito Democratico di Siena, ha quindi organizzato un’iniziativa dal titolo “PRIMA LA SCUOLA”, che si terrà mercoledi 11 settembre, alle ore 18, presso la Libreria Becarelli, in via Mameli n. 14.

Interverranno l’assessore regionale all’istruzione e alla formazione Cristina Grieco e il consigliere regionale Simone Bezzini (seconda commissione istruzione – formazione e ricerca della Regione Toscana).

L’incontro è aperto ai cittadini, ai genitori e ai ragazzi, al personale docente e non docente, ai sindacati, alle organizzazioni e alle reti.

Insieme ad una panoramica sul quadro nazionale, in particolar modo sul tema della precarietà degli insegnanti e del personale non docente, e ad un rendiconto di quanto fatto dalla Regione Toscana in questi anni, entreremo in altri ambiti a noi cari: l’esternalizzazione dei servizi scolastici, la sentenza della Cassazione sul pasto a scuola, l’importanza delle comunità educative come modello inclusivo per contaminare positivamente una società in formazione permanente.

Ci auguriamo che “Prima la scuola “ sia una delle priorità di questo nuovo governo”.