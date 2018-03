Presentato il merchandising made in Unisi

La nuova linea è disponibile anche on line

SIENA. È stata realizzata la nuova linea di merchandising dell’Università di Siena, abbigliamento, accessori e oggetti con il logo dell’Ateneo destinati alla comunità accademica, agli studenti, ai cittadini e agli ospiti nazionali e internazionali.

“Il merchandising dell’Università di Siena – spiega il rettore Francesco Frati – è stato ideato per far conoscere e condividere la storia, la tradizione e il prestigio della nostra istituzione. Attraver so degli oggetti che portano il brand dell’Ateneo senese nel mondo – prosegue Frati – vogliamo far passare simbolicamente l’identità, l’orgoglio e il senso di appartenenza ad una comunità. Per questo abbiamo pensato ad una serie di accessori, ma anche di capi d’abbigliamento, che possano accompagnare la vita quotidiana e i momenti da ricordare. La linea realizzata, riprendendo la tradizione, valorizza la grafica e i colori del nuovo marchio dell’Università di Siena, e potrà essere utilizzata per le nostre iniziative e tutte le occasioni di rappresentanza per veicolare un’immagine coerente ed elegante, in linea con l’eccellenza riconosciuta al nostro Ateneo”.

Abbigliamento, accessori e oggettistica sono disponibili on line all’UNISI Shop, il catalogo virtuale pubblicato all’indirizzo http://www.unisishop.it/.

Il catalogo nel tempo sarà implementato con l’inserimento di novità, sulla base delle richieste e delle necessità registrate. Il servizio di fornitura, vendita e consegna dei prodotti è realizzato in collaborazione con Busini srl. La spedizione degli ordini, tramite corriere espresso, è gratuita per spese superiori ai 150 euro e se si ritirano i prodotti presso la sede del fornitore o all’Università di Siena, Terza Missione – Fund Raising – Via San Viglio 6, terzo piano. Per l’interno, i dipartimenti e gli uffici possono acquistare il materiale utile per le proprie iniziative, come seminari, convegni e congressi, con modalità facilitate e tariffe scontate.