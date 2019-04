Presentati i bandi regionali per il distretto agroalimentare

Sono in totale 15 milioni gli euro da gestire

Giuseppe Salvini

SIENA. Oggi (15 aprile) in Camera di Commercio a Siena, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria, il segretario generale Giuseppe Salvini ha presentato i nuovi bandi regionali per il Distretto agroalimentare, spiegando i punti di forza dei bandi e sottolineando che ci sono in totale 15 milioni di euro da gestire (gli ultimi 5 milioni saranno in un bando che uscirà a Maggio 2019), ricordando che principio fondamentale è l’appartenenza geografica al Distretto per cui nelle province di Grosseto, Livorno, Siena ed Arezzo.

Con questi finanziamenti che saranno veicolati da Fidi Toscana, si punta ad agevolare le aziende in materia di qualità agroalimentare e spostare gli investimenti per avere sempre più aziende I 4.0.

Nello specifico il dottor Fabbri Dirigente della Regione Toscana e responsabile di questi progetti ha veicolato tutte le domande dei partecipanti alla presentazione, nell’ottica di superare tutte le criticità e favorire i processi di riorganizzazione interni ed esterni alle aziende coinvolte.

Le domande saranno da compilare on-line su: www.artea.toscana.it, e saranno ricevibili fino al 01-07-2019.