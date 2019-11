Premiati dalla Fondazione gli studenti della Cecco Angiolieri e del liceo Santa Caterina

Nell’ambito del progetto “A scuola di arte e storia a Palazzo Sansedoni”

Premiazione del Santa Caterina

SIENA. Studenti e docenti della scuola media “Cecco Angiolieri” e del liceo delle scienze umane “Santa Caterina” di Siena hanno accolto con entusiasmo il presidente Carlo Rossi e il dg di Vernice Progetti Culturali, Marco Forte durate le cerimonie informali delle premiazioni nell’ambito del progetto “A scuola d’arte e storia a Palazzo Sansedoni”, ideato e organizzato da Vernice Progetti Culturali. I vertici della Fondazione Mps e di Vernice hanno consegnato una targa ricordo agli studenti della III A della scuola secondaria di primo grado “Cecco Angiolieri”. Un ulteriore riconoscimento per il loro impegno nella categoria del concorso a loro riservata che li ha visti aggiudicarsi il primo premio: assistere al Palio di agosto dal Palco della Fondazione. Anche gli studenti delle classi IIIA e IV D del liceo delle Scienze umane “Santa Caterina” hanno ricevuto una targa ricordo, accompagnata da un premo in denaro, un assegno pari a 500 euro per ciascuna classe e destinato all’acquisto di materiale didattico. La classe VC, invece, era stata già premiata ad agosto con la partecipazione al Palio dalle trifore di Palazzo Sansedoni.

Gli studenti di entrambe le scuole hanno partecipato all’edizione dello scorso anno scolastico (2018-2019) presentando elaborati grafici di pregio con appropriati riferimenti storici e artistici e dimostrando una grande passione e dedizione per la storia e l’arte della propria città.

Le visite scolastiche e i relativi concorsi indetti dalla Fondazione Mps, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Siena e il supporto scientifico e organizzativo di Vernice Progetti Culturali, nell’ambito del progetto “A scuola di arte e storia a Palazzo Sansedoni”, proseguono anche per l’anno scolastico 2019-2020 fino ad aprile 2020. Per informazioni e contatti visitare il sito di Vernice Progetti Culturali, oppure inviare una mail a info@verniceprogetti.it oppure telefonare allo 0577226406.