“Premiate cinque aziende, Cna luogo ideale per fare impresa”

SIENA. Ieri pomeriggio (28 ottobre) è stato il gran giorno della finale della tappa senese del Premio Cambiamenti 2019, il grande concorso nazionale della Cna che scopre, premia e sostiene le migliori imprese nate negli ultimi anni che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro.

“Cna si conferma il luogo ideale per un giovane che vuole fare impresa. Cna è vicina alle idee migliori ed il successo del premio Cambiamenti conferma che abbiamo preso la direzione giusta”, afferma Fabio Petri, presidente Cna Siena.

Sulla stessa linea Andrea Del Toro, portavoce Cna Giovani Imprenditori di Siena: “Siamo la seconda realtà in Italia per iscritti e questo ci da grande orgoglio e soddisfazione. Sono state ben 38 le giovani aziende che si sono iscritte. La Cna è vicina ai giovani e cerchiamo di dimostrarlo ogni giorno, non solo con questo premio, ma con un supporto fattivo e concreto”.

I vincitori del premio cambiamenti di Cna, relativi alla finale territoriale di Siena, sono quattro e accederanno alla finale regionale che avrà luogo a Firenze giovedì 7 novembre alle 17 alle Murate Idea Park: Exe-Enginnering for Environment di Poggibonsi con Gianni Cordaro, Polaroad e la Gotto Wine Tour di Siena con Niccolò Zanchi e la Ruppell di Asciano con Alessio Pitrelli. La menzione speciale è stata invece assegnata alla giovanissima fotografa senese Benedetta Aucone.

Ma andiamo a scoprire brevemente le aziende premiate. L’Exe Enginnering for Environmente ha sviluppato un sistema innovativo per aumentare la captazione del gas da discarica diminuendo le emissioni. Da questo obiettivo è nata l’idea di realizzare un prodotto che possa essere acquistato da ogni gestore di discarica e che possa garantire una raccolta quasi totale del biogas prodotto, rendendo le emissioni in atmosfera vicine allo zero. La Polaroad ha creato le Polaguide, rappresentata da Giulia Valacchi dei libri guida con itinerari studiati alla scoperta dei gioielli di Siena. La Gotto Wine Tour è una piattaforma per l’enoturismo, che semplifica la ricerca di informazioni e la prenotazione delle visite in cantina. La Ruppell progetta, produce e fornisce Joynest uno “Smart Locker” attraverso il quale eroga un servizio di custodia oggetti, che mette a disposizione dei luoghi di svago collettivo un armadietto elettronico per la propria utenza. E’ stata assegnata anche un menzione speciale “artigiano contemporaneo” a Benedetta Aucone per la capacità di interpretare in maniera innovativa un mestiere tradizionale, come è il fotografo e per essere diventata fotografo new born, specializzata nelle foto dei neonati.