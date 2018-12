Poste e postini: quando le rimostranze non funzionano

Da anni una signora lamenta la consegna indebita di posta di sconosciuti

Foto di repertorio

SIENA. Dopo anni in cui ho reclamato con i postini, ho reclamato con le Poste e ho riconsegnato posta non ascrivibile a me e ho contattato più volte il numero verde Poste… la situazione non cambia.

Continuo a ricevere da anni nella mia cassetta delle poste lettere private, bollette, resoconti bancari, pubblicità… io, come brava cittadina, fino a ora sono passata dai canali ufficiali, ma le Poste continuano a violare la privacy infilando nella cassetta della mia posta, posta sconosciuta o dei miei vicini di casa: questa è una cosa grave.

Visto che io, come cittadina comune, non sono riuscita a farmi rispettare, spero vi riuscirete voi con il giornale. Anche perché continuare così non è possibile.

E non sono l’unica alla quale viene arrecato questo disservizio a grave danno della privacy, anche i miei vicini si sono lamentati più volte con postini e Poste, ma il risultato non cambia.

Grazie.

Lettera firmata