Polstrada: il senatore La Pietra incontra Questore e Prefetto

l’esistenza del Distaccamento della Polizia Stradale di Montepulciano non può essere messa in discussione così come l'operato dei poliziotti che vi lavorano

SIENA. Dal senatore Patrizio La Pietra riceviamo e pubblichiamo.

“Dopo il sopralluogo alla stazione della Polizia Stradale di Montepulciano, su sollecitazione del Sindacato FSP già UGL POLIZIA DI STATO, ho incontrato il Prefetto ed il Questore di Siena per affrontare i problemi degli operatori della Polizia Stradale di Siena e Montepulciano. Alla riunione, avvenuta presso la Prefettura di Siena, erano presenti anche il dirigente del Compartimento Toscano della Polizia Stradale ed quello della Sezione di Siena, da cui dipende Montepulciano.

Le stesse problematiche, che abbiamo discusso in un clima di reciproca collaborazione, erano già state rappresentate in una interrogazione parlamentare da me presentata in data 20 maggio scorso, al Ministro degli Interni, di cui si attende ancora risposta in Commissione.

Nel corso dell’odierno incontro, è stato comunque convenuto che l’esistenza del Distaccamento della Polizia Stradale di Montepulciano non può essere messa in discussione così come il prezioso operato dei poliziotti che vi lavorano. Mi sono personalmente impegnato a sollecitare presso l’ANAS la legittima richiesta delle indennità che spettano a chi operi sul raccordo autostradale “Firenze-Siena” così come più volte denunciato dal Sindacato FSP.

Il Prefetto ed il Questore di Siena si sono infine impegnati ad effettuare riunioni tecniche al fine di equilibrare meglio il controllo della rete stradale della provincia senese soprattutto per i tratti più importanti e che attualmente risultano più esposti anche a causa della scarsa prevenzione della viabilità stradale.

Ringrazio il Prefetto, il Questore e il comandante del dipartimento per il positivo incontro e ritengo che ci siano le condizioni, affinché si possa trovare le giuste soluzioni, per tutelare la sicurezza dei cittadini e soprattutto la sicurezza degli agenti di Polizia Stradale”.