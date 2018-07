Pista di Mociano: intesa con il Comune

Ritirata la disdetta di rinnovo del contratto d'affitto

SIENA. Dopo appena trascorsi due mesi dalla stipula del nuovo contratto d’affitto tra la proprietà della pista di Mociano e il Comune di Siena ecco arrivare una raccomandata al sindaco Valentini in data 27.06.2016, dove dopo aver elencato molteplici inadempienze della vecchia amministrazione sul bene e la sottrazione di alcune strutture. La proprietà intimava il ripristino o l’immediata risoluzione del contratto con eventuali richieste danni.

Con un comunicato stampa il conte Francesco Gentili, proprietario di Mociano, comunica la volontà di non voler più recedere dal contratto e informa quanto segue: “Sono molto contento dell’esito di queste elezioni, anche se risiedendo già da molto tempo fuori Siena l’ho seguito sentitamente.

Ancora oggi non mi spiego come molti senesi abbiano continuato a sostenere un sistema fallimentare che ha portato la città alla distruzione, alcuni candidati hanno prospettato venti di rinnovamento, ma come quando il passato si è schierato con il presente?

I tempi cambiano e Siena è rimasta ancora una città arroccata dietro chi l’ha utilizzata e poi gettata.

Questo non significa stravolgere dall’oggi al domani i nostri usi e costumi, ma avere la consapevolezza di guidarla proteggerla in un mondo globale, se ciò non accadesse rimarremo esclusi da tutto, ciò che è accaduto fin ora, basti vedere le nostre attività, il commercio, il turismo, l’agricoltura, la banca e tante altre cose, potremmo essere noi a dettar legge ma invece le subiamo nonostante le nostre eccellenze.

Abbiamo la riprova di come è cambiata Arezzo con Ghinelli, Grosseto con Vivarelli Colonna e ora Viterbo con l’amico Giovanni Arena, dobbiamo allargare non solo con chi abbiamo alle porte ma nel mondo facendoci conoscere ancor di più e più forti ridare lustro e incrementare la nostra economia e per questo ci vuole una persona capace e aperta al mondo ma che sappia mantenere solide le nostre usanze.

Ho conosciuto e seguito l’avvocato De Mossi il quale mi è sembrata una persona valida e attaccata alla città, aperta e pronta ad ascoltare, virtù non di tutti, al quale faccio i miei più cari auguri.

Grazie a lui abbiamo salvato anche il Palio, viste le ultime dichiarazioni in merito alla salvaguardia del cavallo.

Probabilmente se l’esito delle elezioni non fosse andato così, oltre alla pista di addestramento dei cavalli su fondo sabbioso, come qualcuno ha prospettato, chissà se anche in Piazza del Campo fosse stato sostituito il tufo con la sabbia per il Palio , magari apportando ombrelloni con bambini che costruiscono castelli e riempita la conchiglia con acqua e a tutela del cavallo avessimo fatto il palio con i cavalloni…,avremmo salvaguardato il Palio e portato il mare a Siena…..mah mi domando?

Ho sentito tante chiacchiere ma alla fine poca sostanza, ho molta fiducia in questa amministrazione alla quale faccio i miei più sentiti auguri, e per questo ho deciso di ritirare la disdetta del rinnovo del contratto d’affitto della pista di Mociano”.