Piazza della Costituzione: la Giunta approva il progetto

Oltre due milioni e mezzo di euro la spesa destinata alla riqualificazione dell'area pubblica di San Miniato

SIENA. Approvato ieri, 19 marzo, dalla Giunta comunale il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione di Piazza della Costituzione a S. Miniato. Spesa stimata 2milioni e 780mila euro.

“Un progetto – informa l’assessore ai LL.PP. Sara Pugliese – impegnativo, complesso, e gestito internamente dal Servizio Progettazione e Realizzazione Opere, che voglio ringraziare perché, nonostante il periodo di difficoltà che stiamo attraversando e con mezzi limitati rispetto a quelli presenti negli uffici comunali, in smart working, sono riusciti a portarlo a compimento. La scelta di non esternalizzare il progetto deriva proprio dalla fiducia che l’amministrazione ripone nei propri professionisti e dal fatto che permette di avere maggiore controllo sulle soluzioni progettuali in funzione delle esigenze della cittadinanza”.

I lavori che l’amministrazione metterà in atto permetteranno, infatti, una vera e propria riqualificazione funzionale di Piazza della Costituzione che, ad oggi, versa in condizioni degradate ed è solo parzialmente agibile per le diffuse e copiose infiltrazioni di acque meteoriche attraverso la copertura della sottostante autorimessa, inagibile anch’essa.

Gli interventi previsti interesseranno comunque tutti gli spazi esterni ricompresi nel Centro di Quartiere, dotando così S. Miniato di un adeguato luogo di ritrovo e aggregazione collettiva.

“Il senso di questa progettazione – prosegue Pugliese – non è quindi banale, si tratta di una piazza, ovvero non un luogo di passaggio, ma il luogo in cui, per antonomasia, le persone si incontrano e si ritrovano per condividere tempo e spazi. Modi di pensare e di vivere. In sintesi: socializzare”.

Del resto in Italia le piazze sono, da sempre, considerate spazio essenziale, marche connotative che si declinano in senso di comunità e appartenenza. Luoghi che, con la loro frequentazione, riescono a evidenziare e riaffermare l’identità di una comunità, di un luogo e di una città.

La progettazione, nello specifico, prevede il rifacimento integrale della stratigrafia (massetti, impermeabilizzazioni, pavimentazioni) all’estradosso del solaio di copertura dell’autorimessa su cui è impostata la piazza, secondo una nuova necessaria configurazione delle pendenze per le superfici attualmente in piano; la sostituzione della porzione in forte pendenza, che degrada verso via E. Berlinguer, con un’area verde attrezzata posta su 2 livelli (anfiteatro verde), e l’inserimento di strutture di ombreggiamento per i percorsi principali di attraversamento e di sosta. Ma anche sistemi di videosorveglianza, nuovi arredi e nuovi impianti di illuminazione.

Con un successivo progetto verrà previsto il completamento della pedonalizzazione di tutta la piazza, fino all’Emiciclo, a mezzo della deviazione di via E. Berlinguer nel retro dello stesso edificio.