Piano triennale di prevenzione della corruzione: via alla consultazione pubblica

SIENA. Per favorire il più ampio coinvolgimento dei cittadini e di tutti i soggetti portatori di interessi collettivi, l’amministrazione comunale ha aperto la procedura di consultazione pubblica al fine di recepire proposte di modifica o integrazioni al “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza”, già approvato, in vista dell’aggiornamento per il prossimo triennio.

Le osservazioni dovranno pervenire entro il 30 dicembre 2019 utilizzando l’apposito modulo, disponibile online alla pagina

https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/PREVENZIONE-DELLA-CORRUZIONE/Piano-Triennale-di-Prevenzione-della-Corruzione-e-della-Trasparenza/Piano-Triennale-Anticorruzione-e-Trasparenza-2020-2022, da inviare all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it, oppure a controlli@comune.siena.it, al numero di fax 0577 292470 o consegnato a mano all’Ufficio Protocollo (Il Campo, 1).

L’esito della consultazione sarà pubblicato nel sito istituzionale, con l’indicazione dei contributi pervenuti e dei risultati generali del meccanismo partecipativo.

L'Ente procederà all'approvazione del documento per il triennio 2020–2022 entro il prossimo 31 gennaio.