Piano operativo: fino al 31 marzo si presentano contributi e richieste

Michelotti "Questa dilazione temporale darà maggiore margine di azione ai cittadini interessati"

SIENA. A seguito del documento programmatico contenente i criteri d’indirizzo per la revisione dell’avvio del procedimento della variante di aggiornamento al Piano Strutturale e del Piano Operativo denominato “Una città da ripensare”, ieri la Giunta comunale ha deliberato che il termine per la presentazione di contributi e richieste inerenti il P.O. sarà il prossimo 31 marzo.

Come ha evidenziato l’assessore all’Urbanistica Francesco Michelotti “questa dilazione temporale darà maggiore margine di azione ai cittadini interessati a inviare all’Amministrazione suggerimenti e istanze in merito alla redazione degli strumenti urbanistici, che permetteranno alla città di rispondere in maniera concreta e attenta alle nuove esigenze.

Per contro con questo termine, si salvaguarda l’esigenza di esaminare in modo compiuto ed attento ogni proposta pervenuta agli uffici”.