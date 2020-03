Persone “a spasso” denunciate dai Carabinieri

SIENA. Sono numerose le segnalazioni che giungono ai Carabinieri da persone che indicano l’inosservanza dell’articolo 650 da parte di cittadini che disattendono la norma.

Ieri (19 marzo) sono arrivate una dozzina di segnalazioni, che hanno portato alla denuncia di alcune persone, ad esempio, perché in tre portavano a spasso un cane o facevano la spesa in gruppo. Uno perché girava col quadriciclo, un altro perché giocava a pallone in un campetto. I fatti segnalati sono avvenuti a Siena ed in provincia. I Carabinieri confermano che nella giornata di ieri sono state denunciate 12 persone.

La gente teme che il comportamento dei “disubbedienti” possa vanificare gli sforzi per evitare il contagio di chi sta regolarmente a casa.