Nuovo personale per gli Uffici Giudiziari di Siena

SIENA. Dal 12 al 16 marzo si procederà allo scorrimento della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico a 800 posti per il ruolo di Assistente Giudiziario, indetto dal Ministero della Giustizia, e conclusosi lo scorso ottobre. In totale, lo scorrimento della graduatoria riguarderà 1024 unità, che andranno così a prendere servizio su tutto il territorio nazionale.

A Siena saranno riservati ulteriori 6 posti: 2 presso la Procura della Repubblica, 3 presso il Tribunale e 1 presso l’ufficio notifiche e proteste del Tribunale.

In arrivo, quindi, nuovo personale con il quale si andrà a potenziare la struttura organica degli uffici giudiziari del territorio, già incrementata con la precedente assegnazione. Si tratta di un’altra risposta concreta e tempestiva alle esigenze degli uffici per garantire il buon funzionamento del sistema giustizia. Un passo importante per continuare ad investire in risorse e personale per offrire ai cittadini una giustizia tempestiva, certa e più efficiente.