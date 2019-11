Personaggio sportivo 2018: il Gruppo Stampa consegna il premio a Martino Galasso

La cerimonia si è svolta presso il Teatro del Costone nel corso di una serata densa di sport

SIENA. C’è sempre Siena nel basket di serie A. Nonostante le vicissitudini che hanno costretto la Mens Sana a ripartire dal campionato di promozione, la nostra città conferma la sua presenza ai massimi livelli della pallacanestro nazionale grazie all’arbitro Martino Galasso, premiato dal Gruppo Stampa Autonomo Siena come personaggio sportivo 2018. La cerimonia si è svolta presso il Teatro del Costone nel corso di una serata densa di sport, che ha visto il fischietto classe 1982 ricevere il sanese d’oro, la moneta dell’antica Repubblica di Siena, dal presidente del Gruppo Stampa Andrea Sbardellati.

Galasso, contradaiolo dell’Istrice, è protagonista nella massima divisione di basket dal 2017, quando ha diretto la sua prima gara raccogliendo, a distanza di trenta anni, il testimone da Claudio Indrizzi, ex fischietto senese di serie A. Indrizzi ha saputo trasmettergli tutta l’esperienza della sezione arbitri intitolata proprio al padre di Martino, Giuseppe Galasso, storica figura dirigenziale della pallacanestro cittadina.

Alla cerimonia sono intervenuti l’Assessore allo sport del Comune di Siena Paolo Benini, il coordinatore del comitato per Siena città europea dello sport Guglielmo Ascheri, il delegato del Coni provinciale Paolo Ridolfi e il rappresentante dell’Università di Siena Giovanni Forconi.

Riconoscimenti speciali sono stati tributati a Ruggero D’Argenio, per la straordinaria carriera come maestro di scherma, e allo speaker storico della Mens Sana Alessandro Marchini, che chiude dopo 40 anni la sua attività al microfono del palasport di viale Sclavo. Grazie all’ottima organizzazione del Costone, la serata è proseguita nei locali del Ricreatorio con la cena, durante la quale Galasso ha donato a Sbardellati la maglia dell’esordio in serie A.