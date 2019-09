“Pericoloso per l’ordine pubblico”: il questore chiude un locale alle Logge del Papa

Sospesa la licenza per 15 giorni perché abituale ritrovo di pregiudicati che provocavano risse e aggressioni

SIENA. Era abituale ritrovo di persone pregiudicate che si aggredivano tra loro all’interno per poi proseguire le accese liti nelle strade limitrofe del centro storico. Per questo, il Questore Capuano ha sospeso per 15 giorni la licenza di un esercizio nei pressi delle Logge del Papa.

Il provvedimento, peraltro il secondo del 2019 dato che lo scorso mese di gennaio il locale era stato chiuso per 10 giorni, è stato adottato dopo i numerosi interventi delle Forze dell’Ordine per risse, liti e aggressioni, l’ultima di ieri sera, originate all’interno del bar, verosimilmente a causa dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti delle persone coinvolte.

Negli ultimi mesi, infatti, a seguito degli interventi, intensificatisi durante l’estate, ed in occasione dei diversi specifici controlli effettuati è stata verificata la presenza di persone con precedenti penali, per reati predatori, contro la persona o in materia di stupefacenti, nonostante le ripetute attività di prevenzione effettuate, finalizzate proprio ad impedire la commissione di tali fatti e le frequentazioni pericolose.