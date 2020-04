Periccioli (Provincia) vs Canale3: “Uso improprio dell’immagine femminile

La consigliera si appella all'emittente affinché prenda posizione

SIENA. “Una vergogna! – tuona Giulia Periccioli, consigliera della Provincia di Siena con delega alle pari opportunità – Non si possono trovare altre parole per definire le immagini diffuse nella trasmissione mattutina di Canale3 e che da stamani girano nelle chat di tutta Siena.

Per l’ennesima volta siamo costretti ad assistere ad un uso improprio dell’immagine del corpo delle donne e non a tarda ora, ma in pieno giorno quando, a causa dell’emergenza che stiamo vivendo, è più che probabile che molti bambini siano di fronte al teleschermo.

Mi stupisco e mi fa arrabbiare dover scrivere queste considerazioni nell’aprile del 2020, come se nulla fosse cambiato rispetto all’immagine femminile introdotta dalla televisione commerciale nei primi anni 80; come se fosse vuota e inutile ogni iniziativa e ogni sforzo di Enti e Associazioni, che da anni si impegnano nella lotta al maschilismo e alla conseguente discriminazione femminile e che disapprovano a gran voce l’utilizzo dell’immagine e del corpo delle donne come oggetto, come strumento per vendere prodotti o per colmare “piacevolmente” vuoti di contenuto.

Noi non ci stiamo! E non ci voltiamo dall’altra parte ridacchiando.

La Provincia di Siena prende le distanze da questo tipo di televisione e chiede una forte presa di posizione dell’emittente nei confronti dei conduttori e dei redattori del programma”.