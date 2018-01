Perde il controllo del camion sulla Siena-Bettolle

Non ci sono altri mezzi coinvolti nell'incidente

SIENA. Sulla Siena-Bettolle, un camion Iveco Magirus è finito contro il guardrail di destra e poi quello di sinistra, dopo che l’autistaaveva perso il controllo del mezzo, In quel momento, fortunamtamente nel tratto fra Casetta e Castelnuovo Berardenga non c’erano altri veicoli in transito e l’incidente si è risolto con un’intraversamento dell’autoarticolato. La causa della perdita di controllo del mezzo è stata la rottura del cambio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco ed il personale dell’Anas.