“Perchè 8 marzo”: iniziativa della Cgil

Il sindacato distribuirà del materiale informativo alle studentesse universitarie senesi

SIENA. In occasione dell’8 Marzo – Giornata Internazionale della Donna – la CGIL di Siena sarà presente durante la mattina presso le Facoltà Universitarie senesi di Giurisprudenza, Ingegneria, Economia e Medicina e chirurgia per distribuire del materiale informativo sui significati della ricorrenza.

“Vorremmo che questa giornata fosse un momento speciale e denso di significato – spiega il sindacato – in contrasto con il tentativo di molti di ridurla a folclore e consumismo. Per questo distribuiremo alle giovani studentesse del materiale informativo contenuto in una shopper-bag per favorire, volendo, una riflessione sulle conquiste e sui diritti che le donne con fatica e determinazione hanno raggiunto nel corso di decenni, comunque segnati da femminicidi, atti di violenza, molestie e discriminazioni, e che il dibattito politico e sociale di questi ultimi mesi sta rimettendo in forte discussione compromettendoli”.